Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

A Grubu

Yarın:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Amedspor)

12.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü- Hatayspor (Mehmet Ali Kağıtçı)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Yenisahra)

12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor (Osmanlı)

12.00 Altay-Kireçburnu (Gaziemir İlçe)

14.00 Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor (Gebze Alaettin Kurt)

B Grubu

Yarın:

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor (İlkadım Suni Çim)

12.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada (Vefa)

12.00 Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor (Merzan Şehir)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor (Muharrem Gülergin)

12.00 ALG Spor-Dudullu (Batur)

12.00 Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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