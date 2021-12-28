Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
A Grubu
Yarın:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Amedspor)
12.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü- Hatayspor (Mehmet Ali Kağıtçı)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Yenisahra)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor (Osmanlı)
12.00 Altay-Kireçburnu (Gaziemir İlçe)
14.00 Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor (Gebze Alaettin Kurt)
B Grubu
Yarın:
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor (İlkadım Suni Çim)
12.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada (Vefa)
12.00 Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor (Merzan Şehir)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor (Muharrem Gülergin)
12.00 ALG Spor-Dudullu (Batur)
12.00 Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri