Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş JK Vodafone finalde
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Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş JK Vodafone finalde

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş JK Vodafone finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş JK Vodafone, yarı final maçında ALG Spor'u penaltılarla 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş JK Vodafone, yarı final maçında ALG Spor'u penaltılarla 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, finalde Fatih Vatanspor'un rakibi oldu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalinde Beşiktaş JK Vodafone, ALG Spor ile Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Dengeli bir oyuna sahne olan maçın normal süresi ile uzatma bölümleri golsüz eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Kara Kartal, Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş JK Vodafone - Fatih Vatanspor maçının ardından belli olacak.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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