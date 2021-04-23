Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde A Grubu'nda Beşiktaş ile Fatih Vatanspor, B Grubu'nda ise Adana İdmanyurdu ve Ataşehir Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde A Grubu'nda Beşiktaş ile Fatih Vatanspor, B Grubu'nda ise Adana İdmanyurdu ve Ataşehir Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaşıyor.

16 takımın mücadele ettiği ligde, A ve B grubunda maçlar tamamlandı. Beşiktaş-Fatih Vatanspor karşılaşmasında Serenay Öziri Altun, maçın son dakikalarında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. Serenay, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Beşiktaş: 1 - Fatih Vatanspor: 0

Amed Sportif Faaliyetler: 2 - İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı: 3

B Grubu

Ataşehir Belediyespor: 5 - Hakkarigücü: 0

Adana İdmanyurdu: 1 - 1207 Antalyaspor: 0

A Grubu'nu Beşiktaş, 9 puanla birinci, Fatih Vatanspor ise 6 puanla ikinci tamamlarken, 3 puanla İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı üçüncü, puanı bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler ise son sırada yer aldı.

B Grubu'nda Adana İdmanyurdu 7 puanla birinci, Ataşehir Belediyespor 5 puanla ikinci olurken, 2 puanı bulunan 1207 Antalyaspor üçüncü, 1 puanlı Hakkari Gücü de son sırada kendi yer buldu.

A Grubu'nda Beşiktaş ile Fatih Vatanspor, B Grubu'nda ise Adana İdmanyurdu ile Ataşehir Belediyespor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Yarın C ve D grubunda yapılacak karşılaşmalarla Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin grup aşaması tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 28 Nisan'da çeyrek final müsabakalarında karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur