Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
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Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunda dördüncü gün maçları tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunda dördüncü gün maçları tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaşıyor.

16 takımın mücadele ettiği ligde dördüncü gün, C ve D gruplarında yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da izledi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

ALG Spor-Fomget Gençlik ve Spor: 1-0

Kireçburnu-Dudullu: 3-2

D Grubu

Konak Belediyesor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 2-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği: 0-1

Turkcell Kadın Futbol Ligi, 23 Nisan'da A ve B grubunda yapılacak maçlarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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