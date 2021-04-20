Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
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Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunda üçüncü gün maçları tamamlandı.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunda üçüncü gün maçları tamamlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaşıyor.

16 takımın mücadele ettiği ligde üçüncü gün, A ve B gruplarında yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da izledi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Beşiktaş: 7 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Fatih Vatan Spor: 3 - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor: 0 (Hükmen)

B Grubu

Hakkarigücü Spor: 1 - 1207 Antalyaspor: 1

Ataşehir Belediyespor: 1 - Adana İdmanyurduspor: 1

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, yarın C ve D grup maçları ile devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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