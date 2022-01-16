Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 2 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, evinde konuk ettiği İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, evinde konuk ettiği İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1 mağlup etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Suni Çim Sahasında oynanan maçı, DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda taraftar izledi. Evinde konuk ettiği İlkadım Belediyesi'ne karşı 90 dakika boyunca daha üstün bir futbol sergileyen Sivasspor, 32. dakikada Esra ve 79. dakikada Kader'in kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı. Ev sahibi takım aldığı bu galibiyetle ligdeki ilk puanını aldı ve 10. sıraya yükseldi.

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