Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Suni Çim Sahasında oynanan maçı, az sayıda taraftar izledi. İki takımda müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan Rize temsilcisi Teona Bakradze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor ise penaltıdan Fatma Serdar'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi takım aldığı bu beraberlikle puanını 7'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor da puanını 7'ye çıkarttı.

Diğer yandan Sivasspor ligin 11. haftasında deplasmanda Dudullu ile karşılaşacak. - SİVAS