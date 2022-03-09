Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fenerbahçe-Ataşehir Belediyespor: 4-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Kireçburnu-Altay: 1-0
Hatayspor-Kocaeli Bayan FK: 2-3
1207 Antalyaspor Kadın FK- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-0
Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone: 0-1
B Grubu:
Bitexen Sivasspor-Hakkarigücü: 1-4
Trabzonspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 3-1
Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Konak Belediyespor: 0-6
Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Dudullu-ALG Spor: 0-7
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022