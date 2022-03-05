Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Beşiktaş Vodafone-Ataşehir Belediyespor: 6-3

1207 Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu: 0-1

B Grubu:

Konak Belediyespor-Trabzonspor: 2-0

Vulfz Fatih Karagümrük-Bitexen Sivasspor: 3-0

Bitexen Adana İdmanyurdu-Yukatel Kayseri Kadın FK: 10-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-ALG Spor: 0-11

Galatasaray Hepsiburada-Dudullu: 4-1