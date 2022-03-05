Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Haberler

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

AA, Hilmi Sever - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Beşiktaş Vodafone-Ataşehir Belediyespor: 6-3

1207 Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu: 0-1

B Grubu:

Konak Belediyespor-Trabzonspor: 2-0

Vulfz Fatih Karagümrük-Bitexen Sivasspor: 3-0

Bitexen Adana İdmanyurdu-Yukatel Kayseri Kadın FK: 10-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-ALG Spor: 0-11

Galatasaray Hepsiburada-Dudullu: 4-1

AA / Hilmi Sever - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Haberler

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