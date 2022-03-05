Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç
AA, Hilmi Sever - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Beşiktaş Vodafone-Ataşehir Belediyespor: 6-3
1207 Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-3
Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu: 0-1
B Grubu:
Konak Belediyespor-Trabzonspor: 2-0
Vulfz Fatih Karagümrük-Bitexen Sivasspor: 3-0
Bitexen Adana İdmanyurdu-Yukatel Kayseri Kadın FK: 10-0
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-ALG Spor: 0-11
Galatasaray Hepsiburada-Dudullu: 4-1
AA / Hilmi Sever - Spor