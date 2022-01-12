Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde A Grubu'nda 5. hafta sona ererken, B Grubu'nda kalan Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Kocaeli Bayan FK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-5
Ataşehir Belediyespor-Hatayspor: 1-0
Fatih Vatanspor-Fenerbahçe: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Altay-1207 Antalyaspor: 0-5
Beşiktaş Vodafone-Kireçburnu: 11-0
B Grubu
Hakkarigücü-Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray Hepsiburada: 2-0
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-Çaykur Rizespor: 1-2
Trabzonspor-Dudullu: 3-0
ALG Spor-Kayseri Kadın FK: 7-0
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri