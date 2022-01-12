Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde A Grubu'nda 5. hafta sona ererken, B Grubu'nda kalan Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kocaeli Bayan FK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-5

Ataşehir Belediyespor-Hatayspor: 1-0

Fatih Vatanspor-Fenerbahçe: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Altay-1207 Antalyaspor: 0-5

Beşiktaş Vodafone-Kireçburnu: 11-0

B Grubu

Hakkarigücü-Fatih Karagümrük: 1-1

Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray Hepsiburada: 2-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-Çaykur Rizespor: 1-2

Trabzonspor-Dudullu: 3-0

ALG Spor-Kayseri Kadın FK: 7-0

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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