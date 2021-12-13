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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta programı açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta programı açıklandı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı belirlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın perdesi 18 Aralık Cumartesi günü açılacak.

A ve B Grubu'nda toplam 24 takımın yer alacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon 22 hafta sürecek. Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden takımlar play-off, son 4 sırayı alan ekipler ise play-out mücadelesi verecek.

Ligde ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

A Grubu

18 Aralık Cumartesi:

12.00 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Zeytinköy 1 No'lu Saha)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu (Osmanlı)

13.00 Altay-Fatih Vatanspor (Gaziemir İlçe)

13.00 Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor (Kavaklı)

15.00 Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe (Vodafone Park)

19 Aralık Pazar:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

B Grubu

18 Aralık Cumartesi:

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu (İlkadım Suni Çim)

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Vefa)

19 Aralık Pazar:

12.00 Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (Merzan Şehir)

12.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Yeşilova Kemal Aktaş Sahası)

13.00 Adana İdman Yurdu-Trabzonspor (İncirlik Hurşit Kaslı)

13.00 Konak Belediyespor-ALG Spor (Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha)

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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