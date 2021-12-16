Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan derbi ile başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu 18 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligde ilk hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı 18 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlıyor. 2021-22 sezonunda aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da olduğu 24 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği ligde cumartesi günü Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen maç 15.00'te başlayacak.

Normal sezonu 12'şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, tüm ilk hafta mücadeleleri 18 -19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Sezonu ilk hafta programı şöyle:

A GRUBU

18 ARALIK

12.00 1207 Antalyaspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor

13.00 Ankara BB Fomget Gençlikspor - Kireçburnu

13: 00 Altay - Fatih Vatanspor

13.00 Kocaeli Kadın Futbol Kulübü - Ataşehir Belediyespor

15.00 Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe

19 ARALIK

12.00 Amed Sportif Faaliyetler - A.Hatayspor

B GRUBU

18 ARALIK

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor - Dudullu

13.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

18 ARALIK

12.00 Hakkarigücü - Kayseri Kadın Futbol Kulübü

12.00 Galatasaray - DG Sivasspor

13.00 Adana İdman Yurdu - Trabzonspor

13.00 Konak Belediyespor - ALG Spor - İSTANBUL