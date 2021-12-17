Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak - Haberler Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak.

A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetecek.

Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıkacak.

Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanacak.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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