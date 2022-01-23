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Beşiktaş Vodafone-1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü maçına kar engeli

Beşiktaş Vodafone-1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü maçına kar engeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü arasında bugün saat 13.00'te Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta müsabakası, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü arasında bugün saat 13.00'te Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta müsabakası, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş Kulübü'nün kadın futbolcuları da bir fotoğraf paylaşarak, "Elverişsiz hava koşullarına rağmen takımımızı yalnız bırakmamak için tribünlerde yerini alan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Vodafone, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haber

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