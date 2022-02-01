Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki gruptaki maç programı şöyle:

A Grubu:

12.00 Hatayspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Defne Belediyesi Atatürk)

12.00 Kireçburnu-Fenerbahçe (Çayırbaşı)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Yenisahra)

12.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Fatih Mimar Sinan)

14.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Altay (Mehmet Ali Kağıtçı)

14.00 Beşiktaş Vodafone-Amed Sportif Faaliyetler (Gebze Alaettin Kurt)

B Grubu:

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurdu (İzmir Atatürk Stadı Yan Saha)

12.00 ALG Spor-Fatih Karagümrük (Gaziantep Batur)

12.00 Trabzonspor-Galatasaray Hepsiburada (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Sivasspor (Vali Nihat Canpolat Sümer Yan Saha)

12.00 Çaykur Rizespor-Dudullu (Şenol Birol Futbol Kompleksi Sahası)

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Hakkarigücü (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)