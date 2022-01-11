Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A ve B gruplarında müsabaka programı şöyle:
A Grubu
Yarın:
12.00 Kocaeli Bayan FK-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Hisareyn)
12.00 Ataşehir Belediyespor- Hatayspor (Yenisahra)
12.00 Fatih Vatanspor-Fenerbahçe (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Amedspor)
12.00 Altay-1207 Antalyaspor (Gaziemir)
14.00 Beşiktaş Vodafone-Kireçburnu (Gebze Alaettin Kurt)
B Grubu
Yarın:
12.00 Hakkarigücü-Fatih Karagümrük (Merzan)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray Hepsiburada (Muharrem Gülergin)
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-Çaykur Rizespor (Millet Bahçesi 19 Mayıs)
12.00 Trabzonspor-Dudullu (Ahmet Suat Özyazıcı)
12.00 ALG Spor-Kayseri Kadın FK (Batur)
19 Ocak Çarşamba:
12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri