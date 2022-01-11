Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

FATİH, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A ve B gruplarında müsabaka programı şöyle:

A Grubu

Yarın:

12.00 Kocaeli Bayan FK-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Hisareyn)

12.00 Ataşehir Belediyespor- Hatayspor (Yenisahra)

12.00 Fatih Vatanspor-Fenerbahçe (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Amedspor)

12.00 Altay-1207 Antalyaspor (Gaziemir)

14.00 Beşiktaş Vodafone-Kireçburnu (Gebze Alaettin Kurt)

B Grubu

Yarın:

12.00 Hakkarigücü-Fatih Karagümrük (Merzan)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Galatasaray Hepsiburada (Muharrem Gülergin)

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı-Çaykur Rizespor (Millet Bahçesi 19 Mayıs)

12.00 Trabzonspor-Dudullu (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 ALG Spor-Kayseri Kadın FK (Batur)

19 Ocak Çarşamba:

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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