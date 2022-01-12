Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü Kadın Takımı: 1 Fatih Karagümrük: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü Kadın Takımı: 1 Fatih Karagümrük: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü Kadın Takımı: 1 Fatih Karagümrük: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasından Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımıyla 1-1 berabere kaldı.

HAKKARİ (İHA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasından Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı konuk ettiği Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, rakibine karşı üstün bir oyun sergilemesine rağmen berabere kaldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Fatih Karagümrük karşısında 1 puanla sahadan ayrıldı.

Karşılaşmayı VEDAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda sporsever izledi. - HAKKARİ

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü Kadın Takımı: 1 Fatih Karagümrük: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkari Gücü Kadın Takımı: 1 Fatih Karagümrük: 1

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title