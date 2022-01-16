ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Spor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Vodafone, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 7-1 yendi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Vodafone, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 7-1 yendi.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın her iki yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş Vodafone, sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Maç sırasında iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.