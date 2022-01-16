ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Vodafone, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 7-1 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Vodafone, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 7-1 yendi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın her iki yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş Vodafone, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Maç sırasında iki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

ZONGULDAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi maçında arbede

Rıdvan Dilmen fena patladı: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor

Rıdvan Dilmen fena patladı: Yalancılar operasyon yapacağımı söylüyor

 Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti

Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti

 Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Vodafone, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 7-1 yendi.

title