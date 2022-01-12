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Hakkarigücü ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabaka, çekişmeli geçti. Futbolseverlerin ilgi gösterdiği maçta birbirlerine üstünlük sağlayamayan taraflar, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuç sonrası Hakkarigücü puanını 11'e, Fatih Karagümrük ise 13'e yükseltti.

Karşılaşmayı, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ İl Müdürü Salih Eroğuz, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, kentteki spor kulüplerinin yöneticileri ile taraftarlar izledi.

Hakkarigücü ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı

Hakkarigücü ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı

Hakkarigücü ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı

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AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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