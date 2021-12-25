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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, yapılan maçlarla başladı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, yapılan maçlarla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Kireçburnu-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş Vodafone: 1-2

Hatayspor-Altay: 0-3

Fatih Vatanspor-Kocaeli Kadın Futbol Kulübü: 4-2

Fenerbahçe-1207 Antalyaspor: 5-0

B Grubu:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Adana İdmanyurdu: 1-2

Bitexen Sivasspor- Fatih Karagümrük : 1-3

Çaykur Rizespor-Hakkarigücü: 1-2

Dudullu-Galatasaray Hepsi Burada: 2-3

ALG Spor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 9-0

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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