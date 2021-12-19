Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası, oynanan maçlarla sona erdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası, oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
B Grubu:
Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0
Galatasaray Hepsiburada- Sivasspor : 3-0
Adana İdman Yurdu-Trabzonspor: 2-1
Konak Belediyespor-ALG Spor: 0-0
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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