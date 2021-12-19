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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

B Grubu:

Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0

Galatasaray Hepsiburada- Sivasspor : 3-0

Adana İdman Yurdu-Trabzonspor: 2-1

Konak Belediyespor-ALG Spor: 0-0

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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