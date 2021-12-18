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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası yapılan maçlarla başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası yapılan maçlarla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu: 12-0

Altay-Fatih Vatanspor: 2-5

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor: 0-4

Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe: 2-1

B Grubu:

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu: 1-1

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 3-2

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

 Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

Yorumculuk bitti! Volkan Demirel, resmen Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu

 Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'te

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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