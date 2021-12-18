Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası yapılan maçlarla başladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun ilk haftası yapılan maçlarla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
A Grubu:
1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor: 2-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu: 12-0
Altay-Fatih Vatanspor: 2-5
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor: 0-4
Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe: 2-1
B Grubu:
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu: 1-1
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 3-2
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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