Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda ilk düdük çalınıyor
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun santrası yarın yapılacak.
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun santrası yarın yapılacak. Sağlık çalışanlarına adanan sezonda, 16 takım mücadele edecek. Antalya'da tek devre lig usulüne göre düzenlenecek maçlarda 1. turda takımlar 4'erli gruplarda birbirlerine rakip olacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar ise çeyrek finallerde yer alma hakkı kazanacak. Ardından tek maç eleme usulüne göre ligin şampiyonu belli olacak.
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yeni sezon yarın başlıyor. Sağlık çalışanlarına adanan 2021 sezonunda 16 takım mücadele edecek. Takımların 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4 torbaya ayrıldığı sezonda bir ilke daha imza atılacak. Pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk defa lig karşılaşmaları tek devreli eliminasyon sistemine göre düzenlenecek.
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda tüm maçlar Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ligde 1. turda takımlar 4'erli gruplarda karşılaşacaklar. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.
Ligde 1. hafta karşılaşmaları ve gruplar şöyle:
17 Nisan
Beşiktaş A.Ş. - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor
Fatih Vatan Spor - Amed Sportif
Ataşehir Belediyespor - 1207 Antalyaspor
Hakkarigücü Spor - Adana İdmanyurduspor
18 Nisan
ALG Spor - Dudullu
Kireçburnu - Fomget Gençlik ve Spor
Konak Belediyespor - Kayseri Gençler Birliği
Karadeniz Ereğli Belediyespor - Kocaeli Bayan FK
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu Grupları
A Grubu
Beşiktaş A.Ş.
Fatih Vatan Spor
Amed Sportif Faaliyetler
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor
B Grubu
Ataşehir Belediyespor
Hakkarigücü Spor
Adana İdmanyurduspor
1207 Antalyaspor
C Grubu
ALG Spor
Kireçburnu
Fomget Gençlik ve Spor
Dudullu
D Grubu
Konak Belediyespor
Karadeniz Ereğli Belediyespor
Kocaeli Bayan FK
Kayseri Gençler Birliği - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı