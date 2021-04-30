Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, şampiyonluk mücadelesine devam edecek son 4 takım belli oldu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, şampiyonluk mücadelesine devam edecek son 4 takım belli oldu. Beşiktaş, Fatih Vatan Spor, Fomget Gençlik Spor ve ALG Spor, çeyrek final maçlarında rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı. Antalya'da tek maç üzerinden gerçekleşecek yarı final karşılaşmaları 2 Mayıs tarihinde oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda yarı finalistler belli oldu. Pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk defa tek devreli eliminasyon sistemine göre oynanan lig maçlarının ardından Beşiktaş, Fatih Vatan Spor, Adana İdmanyurduspor, Ataşehir Belediyespor, ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Konak Belediye Spor ve Kayseri Gençler Birliği çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. Antalya'da tek maç üzerinden oynanan son 8 mücadeleleri sonunda Beşiktaş A.Ş., Fatih Vatan Spor, Fomget Gençlik Spor ve ALG Spor yarı finale yükseldi.

Tüm karşılaşmaların Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynandığı ligde eleme usulüne göre gerçekleştirilecek yarı final maçları 2 Mayıs tarihinde oynanacak, TV+ 73. Kanal ve D-Smart 82. kanalda naklen yayınlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu yarı final eşleşmeleri şöyle:

2 Mayıs Pazar

16.00 Fatih Vatan Spor - Fomget Gençlik Spor

20.00 ALG Spor - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın'ın 'Sahada görüşürüz' sözü rakibe motivasyon oldu! Hataylı futbolcular, korona olan hocalarına galibiyet sözü verdi
Sergen Yalçın'ın "Sahada görüşürüz" sözü rakibe motivasyon oldu! Hataylı futbolcular, korona olan hocalarına galibiyet sözü verdi
Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek
Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Tandoğan Yılmaz Vural Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:32:41. #1.15#

title