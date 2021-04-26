Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Antalya'da devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmaların programı belli oldu.

Antalya'da devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçları 28-29 Nisan tarihlerinde Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları tur atlayan takımı belirleyecek.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin çeyrek final programı şöyle:

28 Nisan Çarşamba:

16.00 ALG Spor-Kayseri Gençlerbirliği

20.00 Beşiktaş-Ataşehir Belediyespor

29 Nisan Perşembe:

16.00 Konak Belediyespor-Fatih Vatanspor

20.00 Adana İdmanyurdu-Fomget Gençlik ve Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Korona ateşi artık hiç sönmüyor! Virüse yenilen ülkede 5 gündür dünya rekoru kırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 17:54:06. #1.15#

title