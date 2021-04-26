Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Antalya'da devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmaların programı belli oldu.
Antalya'da devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçları 28-29 Nisan tarihlerinde Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları tur atlayan takımı belirleyecek.
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin çeyrek final programı şöyle:
28 Nisan Çarşamba:
16.00 ALG Spor-Kayseri Gençlerbirliği
20.00 Beşiktaş-Ataşehir Belediyespor
29 Nisan Perşembe:
16.00 Konak Belediyespor-Fatih Vatanspor
20.00 Adana İdmanyurdu-Fomget Gençlik ve Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul