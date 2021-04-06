Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi 8 Nisan'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi 8 Nisan'da yapılacak

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi 8 Nisan'da yapılacak

Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi, 8 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Nisan ayında inanması güç olay! Roda-Almere City karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi, 8 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan tarihinde Antalya'da başlayacak ligin kura çekimi TFF Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak.

Lig bu sezon 16 takım ile oynanacak

1. Lig'de yer alan 12 takım ile 2. Lig'den yükselen 4 takımın 2019-2020 sezonundaki sıralamalarına göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrılacak. Öncelikle 4. torbada yer alan takımlar kura çekimine bağlı olarak sırasıyla A, B, C ve D gruplarına yerleşecek.

Diğer torbadaki takımlar da aynı usul ile gruplardaki yerlerini alacak ve 4'er takımlı 4 grup oluşturulacak.

Takımlar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belli olacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde mücadele edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek.

4 Mayıs'ta oynanacak final maçıyla şampiyonluğu kazanan takım 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi 8 Nisan'da yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:33:03. #1.14#
title