Turkcell Kadın Futbol Ligi
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Turkcell Kadın Futbol Ligi

Turkcell Kadın Futbol Ligi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Antalya'da 17 Nisan'da başlayıp bugün sona eren Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne ilişkin kadın futbolcuların ön yargıları kırdığını söyledi.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Antalya'da 17 Nisan'da başlayıp bugün sona eren Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne ilişkin kadın futbolcuların ön yargıları kırdığını söyledi.

Bayraktar, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve Beşiktaş Vodafone takımının Fatih Vatanspor'u 2-0 yendiği final maçının ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin kendileri için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten ve futbolun önemine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir sponsorluk. Biz kadınlarla her zaman omuz omuzayız, beraberiz. Doğru mesajların verilebileceği bir yer. Biz burada aslında bütün kadın futbolcuların bir gol attığını düşünüyoruz. Ön yargıları kırdılar. Bundan sonra da kadın futbolcu sayısının her geçen gün artacağını düşünüyoruz. İlginin nasıl olduğunu hep beraber gördük. 4 kanalda aynı canlı olarak yayımlandı. İnşallah bu böyle devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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