Turkcell Kadın Futbol Ligi
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Konak Belediyespor'a penaltı atışları sonucunda 4-3 üstünlük kuran Fatih Vatanspor, yarı finale yükseldi.
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Konak Belediyespor'a penaltı atışları sonucunda 4-3 üstünlük kuran Fatih Vatanspor, yarı finale yükseldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan çeyrek final maçında, Konak Belediyespor ile Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakanın uzatma bölümlerinde gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında Konak Belediyespor'u 4-3 mağlup eden Fatih Vatanspor, adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur