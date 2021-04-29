Turkcell Kadın Futbol Ligi
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Turkcell Kadın Futbol Ligi

Turkcell Kadın Futbol Ligi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Konak Belediyespor'a penaltı atışları sonucunda 4-3 üstünlük kuran Fatih Vatanspor, yarı finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Konak Belediyespor'a penaltı atışları sonucunda 4-3 üstünlük kuran Fatih Vatanspor, yarı finale yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan çeyrek final maçında, Konak Belediyespor ile Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakanın uzatma bölümlerinde gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Konak Belediyespor'u 4-3 mağlup eden Fatih Vatanspor, adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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