Turkcell Kadın Futbol Ligi
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ALG Spor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ALG Spor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk çeyrek final maçında, ALG Spor ile Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Müsabakayı, hakem Gamze Durmuş yönetti.
ALG Spor, karşılaşmayı 33. dakikada Esther Ukpong Sunday ve 84. dakikada Bassira Toure'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla ALG Spor, adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur