Turkcell Kadın Futbol Ligi
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Turkcell Kadın Futbol Ligi

Turkcell Kadın Futbol Ligi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaştı.

16 takımın mücadele ettiği ligde, C ve D grubunda maçlar tamamlandı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

ALG Spor: 7 - Kireçburnu: 0

Fomget Gençlik ve Spor: 3 - Dudullu: 0

D Grubu

Konak Belediyespor: 1 - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 2 - Kayseri Gençlerbirliği: 2

C Grubu'nu ALG Spor 9 puanla birinci, Fomget Gençlik ve Spor ise 6 puanla ikinci tamamlarken, 3 puanla Kireçburnu üçüncü, puanı bulunmayan Dudullu ise son sırada yer aldı.

D Grubu'nda Konak Belediyespor 7 puanla birinci, Kayseri Gençlerbirliği 5 puanla ikinci olurken, 3 puanı bulunan Karadeniz Ereğli Belediyespor üçüncü, bir puanı bulunan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü de son sırada kendine yer buldu.

C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 28 Nisan'da çeyrek final müsabakalarında karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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