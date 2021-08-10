Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç birincilik elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç birincilik elde etti

Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç birincilik elde etti
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Turkcell, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta, "Dijital Bahar", "Kadın Futbolu Ligi" projeleri ve "İçimdeki Hazine" uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Turkcell, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta, "Dijital Bahar", "Kadın Futbolu Ligi" projeleri ve "İçimdeki Hazine" uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, hayata geçirdiği projelerle teknolojisini toplumsal faydaya dönüştürürken, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç ödül birden kazandı. Bu sene 30'uncusu düzenlenen etkinlikte Turkcell, mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre, yüzlerce projenin değerlendirildiği IPRA Golden World Awards'ta Turkcell, altyapısıyla huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknoloji ile hayata bağlanmasını sağlayan "Dijital Bahar" projesi ile "Etkinlik" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun yanına "Kadın Futbol Ligi"nin isim sponsorluğunu ekleyerek bu alandaki desteğini büyüten Turkcell, "Sponsorluk" kategorisinde de ödüle layık görüldü.

Otizmli çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hayata geçirdiği "İçimdeki Hazine" uygulamasına entegre edilen yapay zeka tabanlı duygu öğrenme teknolojisi ile de "Yeni Ürün Lansmanı" kategorisinde birincilik elde ederek toplamda üç ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan IPRA Golden World Awards'tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer bularak böylesine saygın ödüllere layık görülmesi son derece büyük önem taşıyor. Aldığımız ödüller ayrıca bu alanda yaptığımız çalışmalarla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yeni projeler için bizleri motive eden itici bir güç oluşturuyor.

Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 27 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve sponsorluklarımızla teknolojimizi kullanarak hayatlara değer katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç birincilik elde etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:35:33. #1.15#

title