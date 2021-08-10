Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç birincilik elde etti

Turkcell, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta, "Dijital Bahar", "Kadın Futbolu Ligi" projeleri ve "İçimdeki Hazine" uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Turkcell, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards'ta, "Dijital Bahar", "Kadın Futbolu Ligi" projeleri ve "İçimdeki Hazine" uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, hayata geçirdiği projelerle teknolojisini toplumsal faydaya dönüştürürken, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Turkcell, IPRA Golden World Awards'ta üç ödül birden kazandı. Bu sene 30'uncusu düzenlenen etkinlikte Turkcell, mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre, yüzlerce projenin değerlendirildiği IPRA Golden World Awards'ta Turkcell, altyapısıyla huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknoloji ile hayata bağlanmasını sağlayan "Dijital Bahar" projesi ile "Etkinlik" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun yanına "Kadın Futbol Ligi"nin isim sponsorluğunu ekleyerek bu alandaki desteğini büyüten Turkcell, "Sponsorluk" kategorisinde de ödüle layık görüldü.

Otizmli çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hayata geçirdiği "İçimdeki Hazine" uygulamasına entegre edilen yapay zeka tabanlı duygu öğrenme teknolojisi ile de "Yeni Ürün Lansmanı" kategorisinde birincilik elde ederek toplamda üç ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan IPRA Golden World Awards'tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer bularak böylesine saygın ödüllere layık görülmesi son derece büyük önem taşıyor. Aldığımız ödüller ayrıca bu alanda yaptığımız çalışmalarla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yeni projeler için bizleri motive eden itici bir güç oluşturuyor.

Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 27 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve sponsorluklarımızla teknolojimizi kullanarak hayatlara değer katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu