Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Rıza Esmen getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Rıza Esmen getirildi

Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Rıza Esmen getirildi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Rıza Esmen atandı.

Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Rıza Esmen atandı.

Turkcell İletişim Hizmetleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ali Rıza Esmen'in atandığı ifade edildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Ali Rıza Esmen, Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 1997 yılında mezun olup, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. 2004 yılında Dowling College New York'ta İşletme üzerine master programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında State University of New York Nassau Community College English Language Institute'de Direktör Yardımcısı olarak başlayıp, akabinde Dowling College English Language Institute'de Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır.

2007-2009 yılları arasında uçak bakım ve onarım hizmetleri sağlayıcısı MyTechnic'te İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Esmen, 2012-2015 yılları arasında da Petkim Petrokimya Holding AŞ'de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren ise EUAS International ICC'de İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Mesut Akusta Serdar Ortaç
Spor Gervinho Arda Turan Sergen Yalçın Ebrar Karakurt Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Rıza Esmen getirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:02:38. #1.15#

title