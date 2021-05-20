Turkcell'in Zeka Gücü projesi uluslararası yarışmada 1'inci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell'in Zeka Gücü projesi uluslararası yarışmada 1'inci oldu

Turkcell'in Zeka Gücü projesi uluslararası yarışmada 1'inci oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turkcell, 5 yılda 100 binden fazla özel yetenekli çocuğun yaşamını değiştiren Zeka Gücü Projesi ile WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri'nde bin 270 proje arasından birinci oldu.

Turkcell, 5 yılda 100 binden fazla özel yetenekli çocuğun yaşamını değiştiren Zeka Gücü Projesi ile WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri'nde bin 270 proje arasından birinci oldu.

Turkcell tarafından yürütülen Zeka Gücü Projesi (The Whiz Kids Project), dünya genelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünden yararlanan projeleri ödüllendiren WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri'nde e-learning kategorisinin birincisi seçildi. Ülkelerin bilişim altyapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS Ödülleri'nde bu sene 126 ülkeden bin 270 proje yarışı.

Turkcell'den 41 ile 59 laboratuvar

Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle özel yetenekli öğrenciler için 2016'da hayata geçirdiği Zeka Gücü Projesi, Türkiye'de sınıf içi eğitimlerle desteklenen ve mobil uygulama olarak çocuklara ulaşan tek proje olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında 41 ilde kurulan 59 laboratuvar ve çevrimiçi eğitimler aracılılığıyla yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojileri eğitimleri binlerce öğrenciye ulaştı. Bunun yanında Zeka Gücü mobil uygulamasıyla Türkiye genelinde eğitim fırsatı tüm öğrenciler için erişilebilir hale getirildi.

İsmail Özbayraktar: "On binlerce çocuğumuza 240 bin saat eğitim verdik"

Salgın sürecinde uzaktan eğitimin tüm dünyada büyük önem kazanmasıyla birlikte Zeka Gücü Projesi'nin topluma katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Zeka Gücü Projesi'yle de Türkiye'de yaşayan üstün yetenekli çocukların potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine destek olmayı ve onları kendilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında geride kalan 5 yılda ülke genelinde 100 binden fazla öğrenciye ulaşarak, toplam 240 bin saat eğitim verdik ve çocukları yarının yenilikçi dünyasına hazırladık. Platformları iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, müfredatımıza farklı eğitimler ve içerikler eklemek için çok çalışıyoruz" diye konuştu.

Dünyada ilgi gören proje: Turkcell Zeka Gücü

Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların potansiyelini ortaya çıkaran bu projenin güzel yansımalar sağladığını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Özbayraktar, "Projemizin dünya çapında da ilgi görmesi ve uluslararası alanda böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesi, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı. Turkcell olarak teknoloji alanındaki liderliğimizi bu gibi sosyal projelerle sürdürerek daha fazla insanın hayatına dokunacağız. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın geleceği için dünya çapında ses getiren projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Rusya, 17 ton çileği tarım zararlısı bulunması nedeniyle Türkiye'ye iade edecek
Tam kapanma sonrası doğa tatili rezervasyonları arttı
Tam kapanma sonrası doğa tatili rezervasyonları arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turkcell'in Zeka Gücü projesi uluslararası yarışmada 1'inci oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:11:38. #1.15#

title