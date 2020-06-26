HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Turkcell'in 'Zeka Gücü'ne Londra'da ödül

Turkcell iş ve pazarlama dünyasının en prestijli projelerinin değerlendirildiği The Loyalty Magazine Awards'dan ödülle döndü.

Turkcell'in 'Zeka Gücü'ne Londra'da ödül
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Turkcell iş ve pazarlama dünyasının en prestijli projelerinin değerlendirildiği The Loyalty Magazine Awards'dan ödülle döndü. Turkcell'in dikkat çeken sosyal sorumluluk projelerinden Zeka Gücü, En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

Turkcell'in özel yetenekli çocuklar için, teknolojiyi kullanarak fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü projesi, Londra'da dijital olarak gerçekleştirilen The Loyalty Magazine Awards'da, Best Corporate Social Responsibility Initiative Linked to Loyalty (En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi) kategorisinin birincisi oldu.

Çocukların robotik kodlama, yazılım, uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri alanında eğitimler aldığı, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Zeka Gücü projesi, şimdiye dek 70 binden fazla çocuğa ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanında teknolojiye ilgi duyan çocukların katıldığı proje ile teknoloji üreten nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Zeka Gücü ile çocuklar Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıyacak"

Turkcell'in dünya çapında ses getiren projelere imza atan bir marka olmasından ötürü gurur duyduğunu söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şöyle konuştu: "Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ile teknolojiyi kullanarak herkese fırsat eşitliği imkanı sunmayı amaçlıyoruz. The Loyalty Magazine Awards'ta Zeka Gücü projemizle büyük ödüle layık görülmemiz yaptığımız işlerin Türkiye sınırlarını aştığını gösteriyor. Binlerce özel yetenekli çocuğumuzun hayatına dokunma şansı yakaladığımız Zeka Gücü projemiz ile çocuklarımız teknolojiyi daha iyi öğrenirken Türkiye'yi de çok daha iyi noktalara taşıyacak. Turkcell ailesi olarak herkesin hayatını güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Turkcell aynı yarışmada geçen yıl Gamification (Oyunlaştırma) kategorisinde Sürpriz Nokta ile büyük ödülü kazanmış, GNÇ Çatlat uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi şampiyonluğunu elde etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Ekonomi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak Ekonomi
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek Ekonomi
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi Ekonomi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Ekonomi
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Ivan Obradovic Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Turkcell'in 'Zeka Gücü'ne Londra'da ödül - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 13:47:31. #1.14#
title