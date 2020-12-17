Yeni nesil veri merkezlerine yatırım 2 milyar lirayı aşacak
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Yeni nesil veri merkezlerine yatırım 2 milyar lirayı aşacak

17.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:53
Yeni nesil veri merkezlerine yatırım 2 milyar lirayı aşacak

Turkcell, yakın zamanda Çorlu'da açılacak yeni veri merkeziyle birlikte yeni nesil veri merkezlerine yaptığı yatırımların 2 milyar lirayı aşmış olacağını duyurdu.

Turkcell, yakın zamanda Çorlu'da açılacak yeni veri merkeziyle birlikte yeni nesil veri merkezlerine yaptığı yatırımların 2 milyar lirayı aşmış olacağını duyurdu. Turkcell'in toplam beyaz alan kapasitesinin, Çorlu Veri Merkezi'nin devreye girmesiyle 39 bin 500 metrekareye çıkacağı bildirildi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin verisini korumak için hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Erkan, "Biz yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibiyle hareket ediyor ve yatırımlarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara'da açtığımız Türkiye'nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumlarından Türk Patent Kurumu'nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescilledi" diye konuştu.

Turkcell, veri merkezlerinde hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerin yanı sıra kesintisiz hizmet deneyimi için coğrafi yedeklilik de sağladığını,  bu sayede şirketlerin iş sürekliliğine katkı sunan veri merkezlerinin, her türlü felaket kurtarma ihtiyaçlarını da karşıladığı kaydedildi.


Yeni nesil veri merkezlerine yatırım 2 milyar lirayı aşacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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