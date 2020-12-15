Turkcell'in güçlü altyapısı fiber hızında ev interneti sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turkcell'in güçlü altyapısı fiber hızında ev interneti sunuyor

15.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:42
Turkcell'in güçlü altyapısı fiber hızında ev interneti sunuyor

Turkcell Genel Müdürü Erkan, "Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Erkan, "Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, pandemi ile birlikte artan hızlı ve kaliteli internet bağlantısı ihtiyacı, yeni mobil internet çözümlerine olan talebi her geçen gün artırıyor. Özellikle fiber altyapı bulunmayan yerlerde iş ve eğitim için yüksek hızda internet gereksinimi duyan kullanıcılar yeni çözümlere büyük ilgi gösteriyor. Turkcell'in bu soruna çözüm için geliştirdiği Superbox'ın abone sayısı da bu kapsamda her geçen gün artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini belirtti. Erkan, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte, fiber altyapı olmayan yerlere de Superbox ile fiber hızında internet ulaştırmayı başardık. Superbox o kadar çok sevildi ki geçen yılın aynı dönemine göre abone sayımız 2,5 kat arttı ve 551 bine ulaştı. Bu sayı artmaya da devam ediyor. Müşterilerimize ihtiyaç duydukları her noktada fiber hızda internet bağlantısı sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

İlgili Haberler

Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor
Azimli'de altyapı çalışması hızla devam ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (2)
KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nin altyapısı yeni sezona hazır
KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nin altyapısı yeni sezona hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turkcell'in güçlü altyapısı fiber hızında ev interneti sunuyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:50:54. #1.15#
title