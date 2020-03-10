Turkcell'in GNÇYTNK programına gençlerden büyük ilgi Turkcell'in son 5 yıldır gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu, yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'e bu yıl 60 binin üzerinde başvuru geldi.

Turkcell'in son 5 yıldır gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu, yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'e bu yıl 60 binin üzerinde başvuru geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in yetenekli gençlerin geleceğine yön veren işe alım programı GNÇYTNK bu yıl da yoğun ilgi gördü. Bu yılki başvuru sürecini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve 2019 Genç Yetenekleri'nin yer aldığı tanıtım kampanyası ile duyuran programa, hayallerini gerçekleştirmek isteyen 63 bin aday başvurdu.

Bu yıl beşinci dönem adaylarını kabul eden GNÇYTNK, gençlere Turkcell bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, geçen yıla göre başvuru sayısının iki katından daha fazla olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden birisi. GNÇYTNK programına gelen yoğun talep de bunun en açık göstergesi. Gençlerimizin kariyerlerine başlamak için Turkcell'i tercih etmeleri bizim için büyük mutluluk. GNÇYTNK programımızla daha uzun yıllar Türkiye'nin genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Türkiye'nin teknoloji öncülüğünü üstlenen Turkcell için dijital dünyaya doğan gençlerimizin sahip olduğu perspektif son derece değerli. GNÇYTNK programımız sayesinde bizler gençlerin sahip olduğu vizyondan faydalanıyoruz, gençlerimiz de Turkcell'in kendilerine sağladığı imkanlarla hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyorlar. Program sayesinde bugüne kadar yüzlerce gencimizi istihdam ettik."

3 aylık değerlendirme süreci



Verilen bilgiye göre, GNÇYTNK başvuruları, kariyerim.turkcell.com.tr adresi üzerinden online olarak alındı. Online başvuru aşamasını geçen adaylar, bu ay itibarıyla değerlendirme sürecine alınacak. Genel yetenek ve İngilizce sınavlarında başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan video mülakatına girmeye hak kazanacak. Başarılı adaylar son olarak nisan ayında gerçekleşecek insan kaynakları mülakatlarına girerek süreci tamamlayacak. Mülakat sürecini de geçen adaylar, mayıs ayında farklı departmanlar için kamplara alınacak. Kamp dönemi sonucunda başarılı olan genç yetenekler, Turkcell'de kariyer yolculuklarına başlayacak.

GNÇYTNK programına lisans 4. sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencisi, yeni mezun veya en fazla iki yıllık iş deneyimine sahip, iyi derecede İngilizce bilen ve 27 yaşını aşmamış gençler başvurabiliyor.

Kaynak: AA