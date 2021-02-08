Turkcell'in 'Gameventure' programına yazılımcılardan yoğun ilgi
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Turkcell'in 'Gameventure' programına yazılımcılardan yoğun ilgi

08.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:45
Turkcell'in 'Gameventure' programına yazılımcılardan yoğun ilgi

Dijital operatör Turkcell'in, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve yerli yazılımcı istihdamını desteklemek amacıyla oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği ile başlattığı 'Gameventure' programına başvuru süresi, yoğun ilgi sebebiyle 26 Şubat'a kadar uzatıldı.

Dijital operatör Turkcell'in, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve yerli yazılımcı istihdamını desteklemek amacıyla oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği ile başlattığı 'Gameventure' programına başvuru süresi, yoğun ilgi sebebiyle 26 Şubat'a kadar uzatıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; program kapsamında kendi oyunlarını yazmak isteyen gençlere Turkcell'in Geleceği Yazanlar platformu üzerinden eğitim; kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla da fon toplama desteği verilecek. Program aracılığıyla hazırlanan oyunlardan başarılı olanlar Turkcell desteğiyle piyasaya sürülecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak ve nitelikli genç yazılımcılar için yeni iş olanaklarının önünü açmak amacıyla Turkcell tarafından, oyun kuluçka merkezi Game Factory iş birliği hayata geçirilen Gameventure programının başvuruları yoğun ilgi sebebiyle 26 Şubat'a kadar uzatıldı."

Yerli oyun yazılımcılarına hem eğitim hem de fonlanma desteği sağlayan Gameventure programına kısa sürede bin 200'den fazla yazılımcı kayıt yaptırdığı duyuruldu.

"KENDİ OYUNUNUN KAHRAMANI OLACAK GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, "Türkiye'nin global oyun pazarında daha iyi yerlere gelmesi için Gameventure programı aracılığıyla genç yazılımcılara ihtiyaç duydukları tüm desteği verecek.  Ülkemizde yetişmiş nitelikli genç yazılımcılarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri ve yeni iş fırsatları yakalayabilmeleri için başlattığımız Gameventure programı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Biz de başvuru süresini 26 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Gameventure, ülkemizin küresel oyun ekonomisinden hak ettiği payı alabilmesi için çok önemli bir proje. Yalnızca tüketerek değil üreterek de oyun pazarında yer almak isteyen yazılımcı gençlerimizi kendi oyunlarının kahramanı olmaları için Gameventure programımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Demir, "Turkcell Akademi'nin Geleceği Yazanlar platformu üzerinden başvuruda bulunacak adaylar ilk olarak platformda yer alan oyun programlama dili Unity eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacaklar. Eğitim fazını tamamlayan adaylar Geleceği Yazanlar tarafından programın oyun kuluçka merkezi partneri 'Game Factory'ye yönlendirilecek. Burada takımlara ayrılacak adaylar, mentorlar eşliğinde kendi oyunlarını yazmaya başlayacak. Gerekli şartları sağlayan oyunlara, Turkcell'in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla fonlama toplama desteği sağlanacak. Piyasaya çıkmaya hazır hale gelen oyunlar Turkcell desteği ile yayınlanacak ve Turkcell'e 'Oyun İş Ortağı' olarak kazandırılacak" ifadelerini kullandı.


Turkcell'in 'Gameventure' programına yazılımcılardan yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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