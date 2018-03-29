Turkcell'in Finansal Gücüne Sağlamlık ve Yatırım Yapılabilir Teyidi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Turkcell'in uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede BBB- olarak yineledi.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirketin nisanda uluslararası piyasalarda uzun vadeli ve 750 milyon dolara kadar ihraç etmeyi planladığı tahvilleri için de S&P'den yine "yatırım yapılabilir" seviye olan BBB- notu geldi.

Şirketin notunun teyit edilmesinde şirketin güçlü operasyonel ve finansal performansının etkili olduğunun kaydedildiği değerlendirmede, "Turkcell'in gelecek yıllardaki büyüme potansiyeli, 4.5G hizmetinin gelire dönüşümü, dijital servisler stratejisindeki başarısı, başarılı kur riski yönetimi ve güçlü bilançosu değerlendirilerek münhasır şirket notu BBB'ye yükseltilmiştir." denildi.

Turkcell'in gelirlerindeki büyümenin gelecek yıllarda da güçlü olmaya devam edeceğini kaydeden derecelendirme kuruluşu, istikrarlı karlılık öngördüklerini bildirdi. Gelecek yıllarda güçlü faaliyet performansı öngörüsüne bağlı olarak kredi rasyolarının kademeli olarak güçlenmesini bekleyen S&P, 2018 ve 2019'da düzeltilmiş borç/EBITDA oranının 1,5 olmasının beklendiğini vurguladı.

S&P, Turkcell'in yabancı ve yerel para kredi derecelendirme notunu da BBB- olarak teyit etti.