Turkcell, fiber internetteki yatırımlarına bir şehri daha ekledi
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Turkcell, fiber internetteki yatırımlarına bir şehri daha ekledi

Turkcell, fiber internetteki yatırımlarına bir şehri daha ekledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell, fiber altyapı yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüğünü duyurdu.

Turkcell, fiber altyapı yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüğünü duyurdu. Bu kapsamda tüm Türkiye'yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyen Turkcell, yaptığı yatırımlara bir yenisi daha eklediğini bildirdi. Son olarak Kahramanmaraş ilindeki bireysel ve kurumsal müşterilerine sabit fiber interneti götüren Turkcell, böylece tüm Türkiye'de yaklaşık 4 milyon haneyi hızlı internetle buluşturmayı amaçlıyor.

Son olarak Kahramanmaraş ilini de gerçek fiberle buluşturan Turkcell, ilk etapta il genelinde 100 bin haneye ışık hızında internet erişimi sağlayacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 55 bin km'ye ulaştığı kaydedildi.

Fiber konusunda yapılan her bir yatırımın ülkenin dijitalleşme çalışmalarına büyük katkı sağladığının altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Pandemiyle birlilkte dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ülkenin tamamında insanlarımız işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini hatta sevdikleri ile olan iletişimlerini internet üzerinden dijital olarak sürdürdü. Bu dönemde hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyaç daha da arttı. Ülke insanının hak ettiği internet hizmetini sunmanın yolu da şüphesiz fiber altyapıdan geçiyor. Türkiye'nin Turkcell'i olmanın bilinciyle tüm Türkiye'yi evlerin kapısına kadar giden gerçek fiber internetle buluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunun son örneği ise Kahramanmaraş ili oldu. Bundan böyle Kahramanmaraş'ta yaşayan bireysel ve kurumsal müşterilerimiz de Turkcell'in benzersiz fiber internetini kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"FİBERDE ÇÖZÜMÜN YOLU ORTAK ALTYAPIDAN GEÇİYOR"

Fiber konusunu memleket meselesi olarak gördüğünü ifade eden Özata şu ifadeleri kullandı:

"Sadece sabit internet erişimi için değil Türkiye'nin 5G'ye geçişi ile her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için gerekli koşullardan biri de fiber altyapı. Bugün ülkemizin sahip olduğu toplam fiber altyapıya ek olarak 1 milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyacımız var. Her ne kadar biz üzerimize düşeni yapıp, yatırımlarımıza devam ediyor olsak da yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına ortak fiber altyapı en doğru seçenek olarak görüyoruz. Bu sayede ülke insanın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz."

Turkcell, ev içindeki kapsamayı artırmak için de Türkiye'de ilk kez Wi-Fi 6 teknolojisini sunmaya başladığını duyurdu. Wi-Fi 6 ile ev içi kapsaması yüzde 30 oranda artarken, mevcut Wi-Fi teknojilerinden farklı olarak çoklu cihaz ve yoğun kullanımlardan kaynaklanan hız düşüşünün de önüne geçilebildiği kaydedildi.


Turkcell, fiber internetteki yatırımlarına bir şehri daha ekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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