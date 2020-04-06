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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

Turkcell'in "#EvdeHayatVar konserlerine" Gripin konuk olacak

Turkcell, Türkiye'nin sevilen müzisyenlerini evlerinden hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

06.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
Turkcell'in

Turkcell, Türkiye'nin sevilen müzisyenlerini evlerinden hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin sevilen seslerini dinleyicilerle evlerde buluşturan #EvdeHayatVar etkinliğinin bu akşamki konuğu Türk rock müziğinin öne çıkan grubu Gripin olacak.

fizy ve TV+ uygulamalarından yayınlanan performanslar ünlü isimlerin evlerinden gerçekleşecek.

Can Ozan, Tepki, Simge, Ersay Üner, Irmak Arıcı, Bilal Sonses ve Feride Hilal Akın gibi isimlerin yer aldığı performans serisi bu akşam 21.30'da Gripin ile devam edecek.

Sonraki günlerde #EvdeHayatVar konserleri sürpriz müzisyenlerle evlere konuk olmayı sürdürecek.

Bu akşamki Gripin performansı diğerlerinden farklı olacak ve bir ilk gerçekleşecek. Grubun tüm üyelerinin evlerinden ayrı ayrı yaptığı vokal ve enstrüman kayıtları birleştirilecek ve bir konser yayını haline getirilecek.

Kaynak: AA

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