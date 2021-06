Turkcell'in dijital çağı 'resmen' başladı

Turkcell, küresel çapta yaşanan toplumsal dönüşüm ve insanların değişen ihtiyaçlarına odaklanarak, kurumsal marka yüzünü yenileme kararı aldı.

Yakın dönemde pandeminin etkisiyle hızlanan dünyanın geçirdiği değişim ve dijital gelişmelerin ışığında, sunduğu servis ve hizmetleri genişleten Turkcell, kurumsal marka yapılanmasında değişiklik yaptığı yeni marka ekosistemini tanıttı. "Telekom operatörlüğünden çok daha öte dijital markalar ekosistemine dönüşüm" olarak tanımlanan yeni marka ekosistemi döneminde; BiP, Dergilik, fizy, Paycell gibi tüm dijital çözüm ve servis markaları tek Turkcell çatı markası altında konumlanacak.

Yeni marka ekosistemi ile ilgili bilgiler veren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak 27 yıldır Türkiye'nin lider operatörü olma yolculuğunda hedeflerinin her zaman 'insan ve teknoloji arasında köprü kurmak' olduğunu belirterek, "Teknoloji her gün gelişiyor, toplumların yapısı da bu gelişmenin etkisiyle değişiyor. Biz de bu bağlamda dünyalar senin olsun diyerek müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı dijital markalarımız ile çözümler sunduğumuzun altını çizmek istedik. Biliyoruz ki artık herkesin telefonunun içinde bir dünyası var, kimisinin dünyası müzik, kimisinin sinema, kimisinin de sosyal medya. Bu noktada Turkcell'in kurumsal marka vizyonunu da bir telekom operatörlüğünden çok daha öte, her an her durumda ve her platformda müşterilerinin yanında olabilen dijital markalar ekosistemine dönüştürdük" dedi.

Turkcell'in bugün dünyaya teknoloji ihraç eden, müşterilerinin değişen ve gelişen talep ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunan, benzersiz altyapısıyla örnek gösterilen bir yapı halini aldığını dile getiren Ergenekon, "Dünya pandeminin de etkisiyle hızlı ve büyük bir değişim geçiriyor. Dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık tahmin edilenden çok daha hızlı gelişiyor. Biz de bu değişim ve gelişim karşısında markamızı dijital operatörden sınırların ötesine taşıyarak, daha yenilikçi, daha genç, daha teknolojik ve daha hayatın içinden bir ekosisteme dönüştürdük" diye konuştu.

Turkcell hattından bağımsız müşteri

Yeni ekosistemde müşterilerinin sadece Turkcell hattına sahip kişiler olmadığını, hattan bağımsız olarak herhangi bir Turkcell ürününü kullanan herkesin Turkcell'li olduğu bir yapıya dönüştüklerini söyleyen Ergenekon, geliştirdikleri tüm ürün ve hizmetlerin 'şimdiki normal'in, dolayısıyla yeni hayatımızın önemli parçaları halini aldığını vurguladı. Alper Ergenekon, "Bizim için BiP'te sohbet eden de fizy'de müzik dinleyen de Dergilik'ten gazete/dergi okuyup alışverişini Paycell'den yapan da birer Turkcell'li. Müşterilerimiz Turkcell'in kurum kültürünü ve kapsayıcılığını tüm şirketlerimizde görecek" dedi.

Yeni kampanya söylemi: Dünyalar Senin Olsun

Ergenekon, müşterilerinin günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları her an Turkcell ekosisteminin sunduğu olanaklardan faydalanabileceklerini daha etkili şekilde anlatabilmek için yeni kampanya söylemlerini 'Dünyalar Senin Olsun' şeklinde belirlediklerini ve bunun için yeni bir reklam filmi bir de jingle hazırladıklarını belirtti.

Yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Yeni ekosistemi oluştururken Turkcell markasını yenilediklerini belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, geçirdikleri dönüşümü müşterilerine aktarabilmek için hazırladıkları yeni reklam filmi yüzlerinin Melis Sezen ve Barış Arduç olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Rol aldıkları projelerle halkın beğenisini kazanan iki isim yeni reklam serimizin yüzleri olacak. Filmlerde ürün ve hizmetlerimiz çiftimizin hayatının her alanında yanlarında olacak. Bu filmlerle Turkcell yeni marka dönüşümünü tüm Türkiye'ye anlatacağız.

Logo renklerinde yeni etki

Yeni ekosistemde Turkcell'in ana marka olarak konumlandığını, Turkcell çatısı altındaki bağımsız markaların ise yaşam alanlarının özgür şekilde kurgulandığının altını çizen Ergenekon, yenilenen marka hissini müşteriye daha iyi yansıtabilmek için Turkcell'le özdeşleşen marka rengi lacivertin yanına sarı renk kullanımını da eklediklerini söyledi. Alper Ergenekon, bağımsız markalarının logolarında da sarı renk kullanımına yer verdiklerini sözlerine ekledi.

Emocanlar memleket yolcusu

Ergenekon, yeni marka konumlandırmasında Turkcell'in sevilen marka yüzü olan Emocanların da unutulmadığını söyledi. Yeni dönemde Emocanların müşterileri dinleyen ve onların ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten kişilikleriyle ön planda olacağını belirten Alper Ergenekon, "Emocanları müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilk elden dinlemeleri için Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı