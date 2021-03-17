Turkcell'in Avrupa Birliği tarafından desteklenen 5G Ar-Ge projesi sayısı beşe çıktı

Dijital operatör Turkcell'in 5G alanında geliştirdiği beş proje Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi. Operatör, Avrupa'da 5G teknolojilerinin geliştirilmesine destek sağlayan inovasyon çalışmalarına Türkiye'den en çok katkı sunan operatör oldu.

Dijital operatör Turkcell'in 5G alanında yürüttüğü dört yeni inovasyon projesi daha Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi. Otonom sürüş iletişimi konusundaki 5G-MOBIX projesinin ardından dört yeni 5G projesine daha hibe desteği almaya hak kazanan operatör, Avrupa Birliği'nin 5G teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürüttüğü inovasyon programında Türkiye'den en çok proje geliştiren operatör oldu.

"ÖNCÜ ROLÜMÜZÜ 5G'DE DE SÜRDÜRÜYORUZ"

Horizon 2020 Ar-Ge projelerinin Turkcell için yerli ve uluslararası paydaşlar ile etkileşime geçmeye, hızla dijitalleşen sektörlerin iletişim gereksinimlerini anlamaya ve sektörlerdeki yerli ekosistemin oluşmasını desteklemeye yönelik önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Teknolojideki öncü rolümüzü 5G'de de sürdürüyoruz. Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve inovasyon destek programı Horizon 2020'de beş Ar-Ge projemiz ile yer almamız bunun en güzel göstergelerinden biri. Türkiye'nin adını 5G ve ötesi teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak bizim için çok önemli. Bu programda Türkiye'den en fazla 5G projesine destek alan operatör olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte kazanılan üst seviye teknik yetkinlikler ve kurulan iş birlikleri; şebekenin, uzman ekiplerin, iş birimlerinin 5G'ye ve ötesinde gelecek nesil iletişim teknolojilerine hazır olmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak" dedi.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar Euro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 ile teknoloji geliştirme ve araştırma projelerine destek sağlandığını kaydeden Sezgin, "Bütçesi bir havuz mantığıyla birlik üyesi ve Türkiye gibi asosiye statüdeki bazı ülkelerin yıllık ödemeleriyle oluşturulan bu program kapsamında Avrupa Komisyonu, açtığı çağrılar vasıtasıyla Ar-Ge projelerine hibe desteği sunuyor. Programın Türkiye'deki koordinasyonunu yürüten TÜBİTAK'ın açıkladığı üzere son iki yılda katıldığı proje sayısının artmasıyla aldığı toplam hibe desteği ilk defa ödediği tutarın üzerine çıkan Türkiye'nin başarısında operatörümüzün bu beş projesinin de büyük katkısı bulunuyor" diye konuştu.

Sezgin, Turkcell'in destek alan Horizon 2020 5G AR-GE projelerini şöyle sıraladı:

"5G-MOBIX, kasım 2018'de başlayan Avrupa Birliği Horizon 2020, 5G-MOBIX projesinde araç haberleşmesi için işbirlikçi, bağlı ve otonom hareketlilik denemeleri, 5G'deki temel yeniliklerden faydalanarak sınır geçiş senaryolarında gerçekleştirilmekte ve bu sayede 5G altyapısının bu tip uygulamalar için uygunluğu, olası kurulum senaryoları ile standardizasyon gereksinimleri ve spektrum boşlukları değerlendiriliyor. Turkcell, Türkiye-Yunanistan koridorunun ve konsorsiyumdaki standardizasyon faaliyetlerinin lideri olarak öne çıkıyor.

"BEYOND5, projesi kapsamında bir inşaat alanı olarak tasarlanan sahaya hizmet veren 5G deneme şebekesi üzerinden aktarılan yerleşik sensör verileri vasıtasıyla inşaat araçlarının izleyeceği rotanın bulut veya sınır bilişim yöntemleri ile işlenerek araçlara iletilmesiyle araçların uzaktan yönetilmesi hedefleniyor. Haziran 2020'de açılış toplantısını yapan proje konsorsiyumu, şu aşamada demoların gereksinim analizlerini belirliyor.

"ADACORSA, projesi ile afet sonrası acil durum ve geçici erişimin gerektiği çeşitli kullanım senaryoları için özel bir 5G iletişim altyapısının düşük veri iletim gecikmesi odağında İHA'lar yardımıyla tasarlanması ve gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Turkcell, söz konusu projede bir demo liderliği de üstlendi.

"STORAIGE, Aralık 2020'de hibe desteği kazanan bu projede ise dünya standartlarında yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayileştirilmesi amaçlanıyor. Turkcell, konsorsiyumdaki tek telekom operatörü olarak insansız yer araçlarının 5G üzerinden uzaktan yönetimine ek olarak yapay zeka ve uç şebeke temelli bir 5G mimarisi üzerinde çalışacak.

"DRAGON, Ar-Ge projelerindeki çalışma alanlarını 5G kullanım senaryoları ile sınırlamıyor. Aralık 2020'de başlayan DRAGON adlı bu projenin temel amacı, D-band (130-174.8 GHz) radyo spektrumu kullanımıyla çok yüksek hızda veri iletimi elde edilerek bu sayede kısa mesafelerde fibere alternatif olacak çözümün geliştirilmesi. 5G ve ötesi donanımların altyapı ihtiyaçlarına yönelen bu projede, Turkcell tek operatör olarak saha çalışmalarının liderliğini üstleniyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı