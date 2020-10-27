Turkcell'in 29 Ekim reklam filmi yayında; Cumhuriyet Biziz
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Turkcell'in 29 Ekim reklam filmi yayında; Cumhuriyet Biziz

27.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:12
Turkcell'in 29 Ekim reklam filmi yayında; Cumhuriyet Biziz

Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı yeni reklam filminde, Cumhuriyet değerlerini isimlerinde taşıyanlara yer verdi.

Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı yeni reklam filminde, Cumhuriyet değerlerini isimlerinde taşıyanlara yer verdi. Filmde, Cumhuriyet değerlerini herkesin kalbinde taşıdığı teması işlendi.

Turkcell'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı yeni reklam filmi yayınlandı. Filmde, "Cumhuriyeti öyle sevdik ki, değerlerini kimimiz adımızda, ama hepimiz kalbimizde taşıyoruz" teması işleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından, farklı meslek ve yaş gruplarından kişilerin görüntülerine yer verilen reklam filminde, Gazi, Mustafa, Kemal, İlke, Ülkü, Zafer, İstiklal ve Cumhuriyet gibi isimlere sahip olan gerçek kişilere yer verildi.


Turkcell'in 29 Ekim reklam filmi yayında; Cumhuriyet Biziz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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