Turkcell, ilk altı ayı rekorla kapattı

Turkcell'in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11.9 milyar TL'ye, net karı ise 1.7 milyar TL'ye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.

1.08.2019 11:21
Turkcell, ilk altı ayı rekorla kapattı

Turkcell'in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11.9 milyar TL'ye, net karı ise 1.7 milyar TL'ye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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