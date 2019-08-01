Turkcell, ilk altı ayı rekorla kapattı
Turkcell'in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11.9 milyar TL'ye, net karı ise 1.7 milyar TL'ye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.
Turkcell'in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11.9 milyar TL'ye, net karı ise 1.7 milyar TL'ye ulaşarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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