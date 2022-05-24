Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş Haberleri - Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş Haber - Haberler

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş
Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş haber, Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Çalışan beklentileri ve dijitalleşme, iş dünyasında değişimi hızlandırdı
Fiyatı üzebilir: GeForce Now, 24 saatlik Premium paketini geri getirdi!
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi! Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli?
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir? SON HALİ Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli?
Denizli'nin 14 yaşındaki başarılı atleti, Türkiye şampiyonasından dereceyle döndü
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, reklam filmi için kamera karşısına geçti
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off - Hakkarigücü: 1 - Fenerbahçe: 1??????
YAB-PA Kadın Futbol Takımı Süper Lig'e tutunmak istiyor
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe karşısına çıkacak
Kuveyt Türk'ün reel sektöre desteği 150 milyar TL'yi aştı
Kuveyt Türk ilk çeyrekte 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti
Konak Belediye Meclisi Mayıs ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi
Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Trabzonspor maçı şifresiz mi?
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor
Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor
Turkcell ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasındaki iş birliği yenilendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor
Konak Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı gerçekleşti
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar "barış için" çevrilecek
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor
Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek
Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti
Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti
Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı
Anouar Brahem ve Sefi Zisling, Zorlu PSM'de konser verecek
Turkcell Global Bilgi'nin Kariyer Zirvesi'ni 6 bin 400'ü aşkın kişi takip etti
Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak
Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak
Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi
Turkcell girişimcilik platformunun 4'üncü dönem başvuruları başladı
26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek
"Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi" kapsamında yeni uygulama hayata geçirildi
23 - 24 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor
MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "En iyileri"ni belirledi
MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "en iyileri"ni belirledi
Akşener Kırşehir'de: "Çalmayacağım, Çaldırmayacağım Çalanın Elini Kolunu Kıracağım Diyorum"
Meral Akşener: "Umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bu Tutumu, 3,5 Milyon Elektriği Kesilmiş İnsanlara Dair Bir Dikkat Çeker"
Doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' dijital platformlarda
Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak
Turkcell salla kazan hangi gün? Turkcell salla kazan neden yok? Turkcell salla kazan nasıl yapılır? Turkcell salla kazan neden olmuyor?