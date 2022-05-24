Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş Haberleri - Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş haber, Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çalışan beklentileri ve dijitalleşme, iş dünyasında değişimi hızlandırdı

Çalışan beklentileri ve dijitalleşme, iş dünyasında değişimi hızlandırdı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - Dün 17:46
Fiyatı üzebilir: GeForce Now, 24 saatlik Premium paketini geri getirdi!

Fiyatı üzebilir: GeForce Now, 24 saatlik Premium paketini geri getirdi!

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - Dün 00:37
Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.05.2022
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi! Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli?

Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan hayatı ve biyografisi! Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli?

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.05.2022
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir? SON HALİ Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli?

Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan'ın hastalığı nedir? SON HALİ Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli?

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.05.2022
Denizli'nin 14 yaşındaki başarılı atleti, Türkiye şampiyonasından dereceyle döndü

Denizli'nin 14 yaşındaki başarılı atleti, Türkiye şampiyonasından dereceyle döndü

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.05.2022
Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı

Altay Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'de kaldı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.05.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 22.05.2022
UEFA ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpler belli oldu

UEFA ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpler belli oldu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 20.05.2022
GNÇ Sporfest'te 3 branşta dereceye girenler belli oldu

GNÇ Sporfest'te 3 branşta dereceye girenler belli oldu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 20.05.2022
İZMİR'DE GNÇ SPORFEST 19 MAYIS COŞKUSU

İZMİR'DE GNÇ SPORFEST 19 MAYIS COŞKUSU

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 20.05.2022
GNÇ Sporfest heyecanı başladı

GNÇ Sporfest heyecanı başladı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 19.05.2022
SPOR Gökova kardeşlerden yelkende Türkiye rekoru

SPOR Gökova kardeşlerden yelkende Türkiye rekoru

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 17.05.2022
Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar

Yelkenliyle Türkiye rekoru kırdılar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 17.05.2022
GNÇ Sporfest heyecanı İzmir'de yaşanacak

GNÇ Sporfest heyecanı İzmir'de yaşanacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 16.05.2022
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 15.05.2022
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 15.05.2022
#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı

#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 15.05.2022
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, reklam filmi için kamera karşısına geçti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, reklam filmi için kamera karşısına geçti

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 15.05.2022
GÜNDEM / 15 Mayıs 2022

GÜNDEM / 15 Mayıs 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 15.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 14.05.2022
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 14.05.2022
SPOR Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe: 1-1

SPOR Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe: 1-1

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 14.05.2022
Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

Hakkarigücü, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 14.05.2022
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off - Hakkarigücü: 1 - Fenerbahçe: 1??????

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off - Hakkarigücü: 1 - Fenerbahçe: 1??????

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 14.05.2022
YAB-PA Kadın Futbol Takımı Süper Lig'e tutunmak istiyor

YAB-PA Kadın Futbol Takımı Süper Lig'e tutunmak istiyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 14.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 13.05.2022
Turkcell, Avrupa Birliği Ar-Ge projesini tamamladı

Turkcell, Avrupa Birliği Ar-Ge projesini tamamladı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 13.05.2022
Turkcell Diyalog Müzesi'nde 'diyalog' artarak sürüyor

Turkcell Diyalog Müzesi'nde "diyalog" artarak sürüyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 13.05.2022
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe karşısına çıkacak

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe karşısına çıkacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 13.05.2022
Kuveyt Türk'ün reel sektöre desteği 150 milyar TL'yi aştı

Kuveyt Türk'ün reel sektöre desteği 150 milyar TL'yi aştı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 12.05.2022
Kuveyt Türk ilk çeyrekte 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti

Kuveyt Türk ilk çeyrekte 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 12.05.2022
Konak Belediye Meclisi Mayıs ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Konak Belediye Meclisi Mayıs ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 11.05.2022
81 ilde 103 'engelsiz mağaza' hayata geçirildi

81 ilde 103 'engelsiz mağaza' hayata geçirildi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 11.05.2022
Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 10.05.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 10.05.2022
Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 10.05.2022
Turkcell ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasındaki iş birliği yenilendi

Turkcell ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasındaki iş birliği yenilendi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 10.05.2022
Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 09.05.2022
Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4

Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 09.05.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 08.05.2022
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2

Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 08.05.2022
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 08.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 07.05.2022
Yatırımcı rehberi (1)

Yatırımcı rehberi (1)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 07.05.2022
Auto Speed Magazine Mayıs Sayısı Yayında!

Auto Speed Magazine Mayıs Sayısı Yayında!

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 06.05.2022
Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak

Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 06.05.2022
'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor

'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 06.05.2022
Konak Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı gerçekleşti

Konak Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı gerçekleşti

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 06.05.2022
Galatasaray Hepsiburada: 0-0

Galatasaray Hepsiburada: 0-0

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 05.05.2022
Türkiye, Turkcell'le bayramlaştı

Türkiye, Turkcell'le bayramlaştı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 05.05.2022
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 102 gole ulaştı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 102 gole ulaştı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 05.05.2022
Futbol: Toplu sonuç

Futbol: Toplu sonuç

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 05.05.2022
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 05.05.2022
Carmedya 12 Yaşında!

Carmedya 12 Yaşında!

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 05.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 04.05.2022
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 04.05.2022
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar 'barış için' çevrilecek

Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar "barış için" çevrilecek

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 04.05.2022
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 04.05.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 04.05.2022
Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek

Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 03.05.2022
Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti

Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 02.05.2022
Paycell'in Genel Müdürü Serhat Dolaz oldu

Paycell'in Genel Müdürü Serhat Dolaz oldu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 01.05.2022
Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 30.04.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 30.04.2022
Tuba Ünsal... MİLYONLUK KRİZ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Tuba Ünsal... MİLYONLUK KRİZ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 30.04.2022
Hakkarigücü rakip tanımıyor

Hakkarigücü rakip tanımıyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 30.04.2022
GÜNDEM / 30 Nisan 2022

GÜNDEM / 30 Nisan 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 30.04.2022
Milyon Tl'lik Kriz! Sessizliğini Bozdu

Milyon Tl'lik Kriz! Sessizliğini Bozdu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 30.04.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 29.04.2022
Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı

Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 29.04.2022
Anouar Brahem ve Sefi Zisling, Zorlu PSM'de konser verecek

Anouar Brahem ve Sefi Zisling, Zorlu PSM'de konser verecek

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 28.04.2022
Turkcell Global Bilgi'nin Kariyer Zirvesi'ni 6 bin 400'ü aşkın kişi takip etti

Turkcell Global Bilgi'nin Kariyer Zirvesi'ni 6 bin 400'ü aşkın kişi takip etti

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 28.04.2022
Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak

Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 28.04.2022
Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak

Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 28.04.2022
Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi

Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 27.04.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 27.04.2022
BiP'e gelenler kazanmaya devam ediyor

BiP'e gelenler kazanmaya devam ediyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 27.04.2022
Turkcell girişimcilik platformunun 4'üncü dönem başvuruları başladı

Turkcell girişimcilik platformunun 4'üncü dönem başvuruları başladı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 27.04.2022
26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 26.04.2022
Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek

Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 25.04.2022
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 24.04.2022
'Kız çocukları futbol mu oynarmış?' algısını yıktılar

"Kız çocukları futbol mu oynarmış?" algısını yıktılar

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 24.04.2022
GÜNDEM / 24 Nisan 2022

GÜNDEM / 24 Nisan 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 24.04.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2022

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.04.2022
ALG Spor, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti

ALG Spor, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.04.2022
Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.04.2022
'Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi' kapsamında yeni uygulama hayata geçirildi

"Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi" kapsamında yeni uygulama hayata geçirildi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.04.2022
23 - 24 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

23 - 24 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 23.04.2022
Param'ın yeni 'Group CTO'su Bahadır Aktan oldu

Param'ın yeni "Group CTO"su Bahadır Aktan oldu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 22.04.2022
İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı

İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 22.04.2022
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor

Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 22.04.2022
MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının 'En iyileri'ni belirledi

MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "En iyileri"ni belirledi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 22.04.2022
MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının 'en iyileri'ni belirledi

MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "en iyileri"ni belirledi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 22.04.2022
Akşener Kırşehir'de: 'Çalmayacağım, Çaldırmayacağım Çalanın Elini Kolunu Kıracağım Diyorum'

Akşener Kırşehir'de: "Çalmayacağım, Çaldırmayacağım Çalanın Elini Kolunu Kıracağım Diyorum"

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 21.04.2022
Meral Akşener: 'Umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bu Tutumu, 3,5 Milyon Elektriği Kesilmiş İnsanlara Dair Bir Dikkat Çeker'

Meral Akşener: "Umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bu Tutumu, 3,5 Milyon Elektriği Kesilmiş İnsanlara Dair Bir Dikkat Çeker"

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 21.04.2022
Kuveyt Türk ve Enerjicell'den Çatı GES için iş birliği

Kuveyt Türk ve Enerjicell'den Çatı GES için iş birliği

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 21.04.2022
Doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' dijital platformlarda

Doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' dijital platformlarda

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 21.04.2022
Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak

Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 20.04.2022
Turkcell salla kazan hangi gün? Turkcell salla kazan neden yok? Turkcell salla kazan nasıl yapılır? Turkcell salla kazan neden olmuyor?

Turkcell salla kazan hangi gün? Turkcell salla kazan neden yok? Turkcell salla kazan nasıl yapılır? Turkcell salla kazan neden olmuyor?

Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş - 27.01.2022
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş
Şubat 1994'te Turkcell, Türkiye'nin ilk GSM ağı olarak başladı. Turkcell 11 Temmuz 2000 yılından itibaren İstanbul borsasında hisselerini satışa çıkardığından bu yana New York Borsası'nda listelenen ilk Türk şirketi oldu. Turkcell uluslararası alanda da GSM hizmetleri sağlamaktadır. Fintur Holding ile birlikte 9.6 milyon aboneye sahip. Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'da TeliaSonera ile birlikte 30 Eylül 2007'de aday üyeliği bulunan Turkcell çoğunluğu elinde bulunduran Ukrayna firması Astelit ile birlikte de 10.6 milyon aboneye sahiptir.
title