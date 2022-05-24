Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş Haberleri - Turkcell İletişim Hizmetleri A.ş Haber - Haberler

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

Şubat 1994'te Turkcell, Türkiye'nin ilk GSM ağı olarak başladı. Turkcell 11 Temmuz 2000 yılından itibaren İstanbul borsasında hisselerini satışa çıkardığından bu yana New York Borsası'nda listelenen ilk Türk şirketi oldu. Turkcell uluslararası alanda da GSM hizmetleri sağlamaktadır. Fintur Holding ile birlikte 9.6 milyon aboneye sahip. Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'da TeliaSonera ile birlikte 30 Eylül 2007'de aday üyeliği bulunan Turkcell çoğunluğu elinde bulunduran Ukrayna firması Astelit ile birlikte de 10.6 milyon aboneye sahiptir.