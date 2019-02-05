Turkcell: Huawei ile çalışmaya devam edeceğiz

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır" diye konuştu.

Turkcell: Huawei ile çalışmaya devam edeceğiz

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Huawei ile ilgili yaşanan durum oldukça karmaşık. Akıllı telefon pazarında yaşanan kıyasıya rekabet ve 5G altyapısında kimin söz sahibi olacağı mücadelesini göz ardı ederek Huawei'nin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirmek doğru olmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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