Turkcell GranFondo yarın İzmir'de start alacak

Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, İzmir Valiliği'nin desteğiyle yarın düzenlenecek.

Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, İzmir Valiliği'nin desteğiyle yarın düzenlenecek. 20'den fazla ülkeden yaklaşık 1500 amatör ve profesyonel bisikletçi bu kez pedallarını, KAHEV iş birliğiyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimine destek için çevirecek. Yarıştan elde edilen gelirle afet bölgelerinde zarar gören okulların tadilatı da yapılacak. Turkcell GranFondo İzmir'de rekor sayıda engelli katılımcı kendi kategorilerinde yarış heyecanına ortak olacak. Bununla birlikte yarışta ilk kez görme engelli bisikletçiler de önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle ayrı bir kategoride yarışacak.

57 ve 105 km'lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunlarına Konak Meydanı'ndan start verilecek. Daha sonra Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacaklar. Dereceye girenler madalyanın yanında çeşitli ödüller kazanacak.

REKOR KATILIM

Bedensel engelli sporcuların başvurularda rekor katılım sağladığı Turkcell GranFondo İzmir'de, ilk kez görme engelli yarışçılar önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle bu heyecana ortak olacaklar. Spor ve sosyal sorumluluğu buluşturan yarışta, orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimlerine burs katkısı sağlamak için pedallar dönecek. Ayrıca afet bölgelerinde zarar gören okulların tadilatı için de destek verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı