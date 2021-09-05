Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı
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Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Spor

Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 20 ülkeden yaklaşık 1500 bisikletseverin katılımıyla İzmir'de başladı.

Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı, 20 ülkeden yaklaşık 1500 bisikletseverin katılımıyla İzmir'de başladı.

Bisiklet tutkunları, 57 kilometrelik kısa ve 105 kilometrelik uzun parkurdan oluşan yarışlar için Konak Meydanı'ndan start aldı.

Engelli bisikletçilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda kısa parkurda yarışacak sporcular Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından dönerek Konak Meydanı'na gelecek.

Uzun parkurda yarışacaklar ise aynı istikamette Urla'dan dönerek finiş için yeniden Konak Meydanı'na ulaşacak.

Pedallar çocukların eğitimi ve okulların tadilatı için dönüyor

İzmir Valiliğinin desteklediği ve Turkcell ile Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun geliri, orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimi ve afet bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için kullanılacak.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de çok güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Organizasyonun çeşitli parkurlardan oluştuğunu ifade eden Özbayraktar, "Buraya gelen bu güzel insanlar bugün eğitim için, orman yangılarında zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimlerine destek olmak için pedal çevirecekler. Yarışlarımızda paralimpik ve tandem bisikletlerle görme engelli sporcularımız da bugün o rüzgarı hissedecekler." dedi.

Bisiklet kullanmanın bir kültür olduğunu belirten Özbayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 50 milyon civarında depoda, çatı arasında ve kullanımda olan bisikletler var. Aslında bu organizasyonların sayısını artırsak insanlarda da farkındalık oluşturacağız. Bisiklet kullanmak bir kültür ve sadece bisiklet yolu olması gerekmiyor. Trafiğin içinde de bisiklet kullananlara da saygı duyarsak ciddi bir şekilde hem çevreye hem sağlığa hizmet etmiş olacağız ve sağlıklı bireyler yetişmesini sağlayacağız."

Özbayraktar, Turkcell olarak çevre ve sağlığa faydalı organizasyonların sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Katılımcıların heyecanı

Ali Demirel (48), 16 yıldır bisiklet sporuyla uğraştığını belirterek, yarışmaya katılanlara başarılar diledi.

Bisiklet için düzenlemelerin artmasını beklediklerini söyleyen Barış Asa ise "Özellikle bu pandemiden sonra insanlar daha çok bireysel ulaşım yolunu en ekonomik olarak bisikletle çözdüler ve aynı zamanda sağlığın ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına vardılar. Dolayısıyla bisiklete olan ilgi arttı. Zaten sıfır emisyon, trafiği çok rahatlatan bir araç. Bisiklet trafikte çok daha az yer kaplayarak trafiği rahatlatan bir araç." diye konuştu.

Yasemen Otay (39) da katılımın çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "İzmir'e bisiklet çok yakışıyor. Daha hızlı ulaşım istiyorsa insanlar bisiklet kullanmalarını öneriyorum." dedi.

Yarışlara 20 ülkeden yaklaşık 1500 bisikletseverin katıldığı bildirildi.

Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı
Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı
Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı
Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisiklet Yarışı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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