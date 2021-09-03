Turkcell GranFondo İzmir'de start 5 Eylül'de verilecek
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Turkcell GranFondo İzmir'de start 5 Eylül'de verilecek

Turkcell GranFondo İzmir'de start 5 Eylül'de verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell GranFondo İzmir yol bisiklet yarışı, İzmir Valiliği'nin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Turkcell GranFondo İzmir yol bisiklet yarışı, İzmir Valiliği'nin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek. 20'den fazla ülkeden yaklaşık 1.500 amatör ve profesyonel bisikletçi bu kez pedallarını, KAHEV iş birliğiyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimine destek için çevirecek.

Turkcell'in, ülkemizdeki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk getirmek için başlattığı 2021 Turkcell GranFondo yol bisiklet yarışları serisinde heyecan İzmir'e taşınıyor. 5 Eylül'de 20'den fazla ülkeden yaklaşık 1.500 amatör ve profesyonel bisikletsever, İzmir Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen Turkcell GranFondo İzmir'de pedal basacak.

57 ve 105 km'lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunlarına Konak Meydanı'ndan start verilecek. Daha sonra İzmir'in eşsiz panoraması içinde Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacaklar.

Rekor sayıda engelli bisikletçi katılacak

Tırmanışları yerine düzlükleriyle dikkat çeken Turkcell GranFondo İzmir'de farklı birçok kategoride dereceye giren yarışçılar, madalyanın yanında çeşitli ödüller kazanacak. Bedensel engelli sporcuların başvurularda rekor katılım sağladığı Turkcell GranFondo İzmir'de, ilk kez görme engelli yarışçılar önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle organizasyondaki heyecana ortak olacaklar.

Spor ve sosyal sorumluluğu buluşturan yarışta, eğitime destek sağlanacak

Haziran ayında gerçekleşen Turkcell GranFondo İstanbul yarışında, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için toplanan eğitim bursuyla etkinliğe sosyal sorumluluk boyutu da kazandırılmıştı. İzmir'de ise KAHEV iş birliğiyle pedallar bu kez geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimlerine burs katkısı sağlamak için dönecek. Ayrıca afet bölgelerinde zarar gören okulların tadilatı için de destek verilecek.

Öte yandan katılımcıların etkinlik günü yanlarında getirecekleri elektronik atıklar yarış alanındaki geri dönüşüm noktalarında toplanacak. Etkinlik alanında ve mağazalarda toplanan tekno atıklardan elde edilecek gelir de TÜBİSAD iş birliğiyle yine çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek. - İSTANBUL

Turkcell GranFondo İzmir'de start 5 Eylül'de verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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